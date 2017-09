Opnieuw geweld tegen politie in Borgerhout, twee agenten raken lichtgewond

Rond 14.15 uur liep er bij de noodcentrale 100 een oproep binnen van een man uit de Zendelingenstraat in Borgerhout die hulp nodig had voor zijn broer. Die was dronken en gedroeg zich agressief naar de buren toe. Toen een ploeg ter plaatse kwam, keerde de agressieveling zich tegen één van de inspecteurs, die een klap in het gezicht kreeg. De tweede inspecteur werd door een andere man tegen de grond geduwd.

'Vanuit de allochtone gemeenschap is toen meteen gereageerd en de aanvaller werd van de inspecteur getrokken. Daardoor kon hij meteen de achtervolging inzetten op de dronken agressieveling die intussen gevlucht was richting Florastraat en Jan De Laetstraat', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

De inspecteur zag de agressieveling een gebouw ingaan, waar ploegen in bijstand en het SRT hem in de boeien konden slaan. 'De grote politie-aanwezigheid had intussen veel toeschouwers gelokt, die leuzen tegen de politie begonnen te roepen en met eieren begonnen te gooien. Er werden nog twee personen bestuurlijk aangehouden voor openbare ordeverstoring', aldus Sven Lommaert.

De politie vertrok na de arrestaties om de gemoederen in de buurt te laten bedaren. Twee politiemensen waren bij het incident lichtgewond geraakt. De agent die een klap had gekregen, is twee dagen arbeidsongeschikt. Zijn collega die geduwd werd, is een dag arbeidsongeschikt. 'Het onderzoek zal zich nu focussen op de man die de inspecteur op de grond heeft gewerkt, want die is kunnen ontkomen', zegt Sven Lommaert.

Burgemeester Bart De Wever zegt bij VRT dat hij de hand van drugsbendes ziet in de incidenten waarbij jongeren het op politieagenten in Borgerhout hebben gemunt. 'Er zijn zeker families die sterk vertegenwoordigd zijn in die drugskartels, die daar veel geld aan verdienen en die natuurlijk graag het publieke domein claimen en zeker jongeren opjutten om de politie te verjagen of bepaalde camera's te vernielen', zegt hij. 'Dit zijn getuigenissen die ons bereiken', aldus De Wever. 'Dit is echt geen fantasie.'