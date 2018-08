Opnieuw elke dag honderden migranten in Maximiliaanpark

De meesten zijn niet van plan om asiel aan te vragen, maar zijn transmigranten op weg naar Groot-Brittannië. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wijst voor de situatie in het park met een beschuldigende vinger naar Brussel. 'Burgemeester Close, de PS, wil niet optreden. Het is meer dan een jaar geleden dat de lokale politie er een actie heeft gedaan, met uitzondering van één actie vorige week', aldus Francken in TerZake.

De staatssecretaris wijst erop dat het een taak is van de lokale overheid om te zorgen voor de openbare veiligheid en netheid op zijn grondgebied. Francken verwijt Close de ngo's te pamperen en een politieke agenda te hanteren, 'met de enige reden om aan te tonen dat de N-VA het niet aankan, dat Francken het niet aankan.'