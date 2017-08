Opklimmen op sociale ladder nergens zo makkelijk als in België

Nergens wordt zo ­ijverig op de sociale ladder geklommen als bij ons. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Stichting tot verbetering van de levensomstandigheden (Eurofound), een agentschap van de Europese Unie, waarover Het Nieuwsblad vrijdag bericht.

Over de voorbije decennia nam de sociale mobiliteit in België alleen maar toe. Dat is niet evident. Van de twintig onderzochte landen bleef ze slechts in zes landen toenemen. In vijf landen ging ze achteruit. Portugal, ­Bulgarije, Oostenrijk en Spanje scoren het slechtst.

De studie verklaart niet waarom België het zo goed doet, maar ze geeft wel aan dat het onderwijs erg belangrijk is. 'De kleuterschool en de kinderopvang zijn al lang stevig uitgebouwd', zegt ­specialist Ides Nicaise van de KU Leuven. 'Het is een springplank voor de latere loopbaan, omdat er sociale en cognitieve vaardigheden aan­geleerd worden.'

Belangrijke kanttekening: de groep geboren tussen 1965 en 1975 is de jongste die onderzocht werd door Eurofound. Dé cruciale vraag is of wie later is geboren, nog steeds zo vlot klimt op de ­sociale ladder.