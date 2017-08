Opgesloten Iraanse VUB-professor krijgt op 2 augustus hoorzitting in Teheran

Toch is er nog veel onduidelijkheid over het proces van de Iraanse wetenschapper, die beschuldigd wordt van collaboratie. Zo is nog niet bekend of de advocate die Djalali aanduidde toegang zal krijgen tot het proces. Het is ook niet duidelijk of er woensdag al een uitspraak volgt.

Het internationale academische netwerk Scholars at Risk en de VUB hebben ter gelegenheid van het proces samen een brief geschreven aan de ayatollah en andere Iraanse gezagsdragers, zoals de Iraanse ambassadeur in België. In die brief pleiten ze voor een rechtvaardige behandeling van Djalali. 'Als rector van de Vrije Universiteit Brussel ben ik niet enkel ongerust over de schade die Dr. Djalali en zijn familie hebben opgelopen, maar ook over het effect die deze schanddaden kunnen hebben op de Iraanse scholieren en studenten die op een vredige manier willen studeren, leren en samenwerken zonder angst voor vergelding', stelt VUB-rector Caroline Pauwels.