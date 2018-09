Opgepakte minderjarigen vrijgelaten 'wegens plaatsgebrek': Jongerenwelzijn spreekt Bonte tegen

Naar aanleiding van een zwaar geval van agressie op een 14-jarige jongen, maandag in Vilvoorde, waren drie personen opgepakt: twee minderjarigen en een meerderjarige.

Die laatste werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar de minderjarige verdachten konden niet worden geplaatst en zijn dus op vrije voeten, zo zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A) te hebben vernomen van zijn korpschef.

De burgemeester wijst erop dat na de feiten, de afspraken over de aanpak van dergelijke criminaliteit goed werden nageleefd en dat er snel werk werd geleverd door alle betrokkenen in de keten.

Dat een jeugdrechter zijn vonnis nu niet kan uitvoeren wegens een structureel tekort, vindt hij hemeltergend. 'Ik zie en weet hoe demotiverend dit kan werken voor de partners die een integraal beleid willen voeren. Dit ondergraaft de motivatie van iedereen in die keten', luidt het.

'We proberen dit al enkele jaren onder de aandacht te brengen van de Vlaamse overheid. Ik lanceer daarom nog eens een oproep naar de Vlaamse regering om daarin te investeren. Want als ze dat niet doet, ondergraaft ze de kordate aanpak'.

Ontkend

Maar in een reactie aan persagentschap Belga zegt Jongerenwelzijn dat de informatie van Bonte niet klopt. 'Er is wel degelijk nog plaats in bepaalde gesloten instellingen, onder meer in Everberg', stelt woordvoerder Peter Jan Bogaert.

'We gaan morgen (vrijdag, red.) bekijken hoe we de situatie verder aanpakken.'

Afgeranseld

De 14-jarige jongen werd maandag na schooltijd door vier jongeren aangesproken en gedwongen mee te rijden met een wagen waarin een vijfde persoon aanwezig was.

Het gezelschap reed vervolgens naar het domein Drie Fonteinen en zowel in de wagen als in het park kreeg de jongen verschillende slagen in het aangezicht te verwerken.

De jongen werd uiteindelijk achtergelaten in het park waarna hij op eigen kracht naar huis terugkeerde. Daar brachten zijn ouders hem naar het ziekenhuis en dienden ze klacht in bij de politie. Na verzorging in het ziekenhuis bleek dat hij vijf dagen arbeidsongeschikt was ten gevolge van de feiten.