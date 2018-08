Open VLD wil zelfstandig bijberoep niet in de tijd beperken

Remen is naast parlementslid ook ceo van voedingsbedrijf Damhert Nutrition in Heusden-Zolder. In de krant wijst ze erop dat het aantal zelfstandigen in bijberoep op vijf jaar tijd met tien procent is gestegen. Die stijging is dubbel zo groot als bij het aantal zelfstandigen in hoofdberoep. 'Hoe meer zelfstandigen, hoe beter. Maar het bijberoep zou beperkt moeten zijn in tijd. Want zoals de situatie nu is, doe je de zelfstandige in hoofdberoep concurrentie aan.

Een traiteur in bijberoep kan bijvoorbeeld veel goedkoper werken dan een traiteur in hoofdberoep, want hij moet veel minder sociale bijdragen betalen. Intussen blijft hij als werknemer beschermd, heeft hij recht op vakantie en op arbeidsongeschiktheid, en bouwt hij pensioenrechten op. Het kan niet zijn dat je van beide walletjes blijft eten', zegt Remen.

Remen vindt dat je na twee jaar moet kiezen. Om de overgang naar een voltijdse zelfstandige activiteit vlot te laten verlopen, pleit ze voor de invoering van een premie. Bij N-VA is te horen dat het om een persoonlijk standpunt van Remen gaat.

'Bijberoepers worden gediscrimineerd'

Open VLD is het niet eens met het voorstel van Remen. 'Niet elke zelfstandige in bijberoep heeft de intentie om ooit naar voltijds ondernemerschap te evolueren', zegt Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck.

'Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld alleenstaande moeders, die de stap hebben teruggezet vanuit een voltijds ondernemerschap naar een bijberoep. Ze willen de job waarvoor ze zijn opgeleid verder uitoefenen maar willen terug kunnen vallen op een vast inkomen. Ik zie niet in waarom er dan een beperking in tijd gezet moet worden. Het argument dat er oneerlijke concurrentie is, is misplaatst'.

Volgens Open VLD'ster Vanwesenbeeck worden zelfstandigen in bijberoep net gediscrimineerd. 'De bijberoepers betalen immers wel sociale bijdragen, maar bouwen daarmee geen sociale rechten op'. 'In plaats van allerlei beperkingen op te leggen zoals bv een tijdslimiet, is het beter alle vormen van discriminatie rond sociale rechten weg te werken bij de verschillende statuten en te evolueren naar één sociaal eenheidsstatuut', zegt het liberale parlementslid.