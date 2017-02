Open Vld-voorzitter Rutten wil Publipart opdoeken

"Zoals ik al eerder zei: pak het probleem bij de wortel aan. Privatiseer en professionaliseer", zegt Rutten. Over Publipart is Rutten kort. "Opdoeken", luidt het oordeel van de Open Vld-voorzitter. De maatregelen rond transparantie en minder mandaten die sp.a-voorzitter John Crombez zondag voorstelde zullen de liberalen "rustig bekijken".

Onder meer de Gentse schepen en partijgenoot Christophe Peeters was betrokken bij het schandaal. Maar de liberalen lieten deze ochtend reeds weten dat een ontslag niet aan de orde is.

"We hebben afgestemd op basis van de feitelijkheden die zich voordoen", verduidelijkt Open Vld-fractieleider Sami Sougir. "Peeters zetelt in Publipart als afgevaardigde van de stad, als schepen van Financiën, met de bedoeling om zo snel mogelijk terug te trekken."

Een ander bestuurslid en Gentse schepen, Tom Balthazar (sp.a) stapte wel op. Hij deed naar eigen zeggen omdat hij wilt vermijden dat zijn partij in een storm van geruchten terechtkomt. "ik wil de toekomst van een progressief Gent niet laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", liet hij in een persbericht weten.

John Crombez, partijvoorzitter van de sp.a en partijgenote Frey Van Den Bossche hebben vandaag al laten weten dat ze de keuze van Balthazar respecteren. "Het vertrouwen is weg. Daarom is het verstandige beslissing om even een stap opzij te zetten", zei Crombez in de Zevende Dag. Van Den Bossche uitte haar steun op de sociale media.

Tom heeft gelijk: politiek heeft vertrouwen nodig. Laat het morgen gaan over de systeemfouten die vertrouwen in de weg staan. #TabulaRasa -- Freya Van denBossche (@freyabos) 11 februari 2017

In een interview met VTM Nieuws reageerde de Gentse burgemeester Daniël Termont zeer emotioneel op het ontslag van zijn collega. "Dat is bijzonder pijnlijk als je een goede collega en een sterke schepen ziet weggaan", reageerde hij. Volgens de Gentse burgemeester heeft Balthazar zichzelf niets te verwijten.

Kous nog niet af

Ook voor de oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang is de kous nog niet af met het ontslag van Balthazar. De Gentse N-VA-fractieleider Siegfried Bracke vraagt burgemeester Daniël Termont (sp.a) om een extra zitting van de gemeenteraad over Publipart. Hij hoopt dat Groen, die eerder al "openheid en transparantie" eiste van alle betrokkenen, zijn vraag zal steunen. CD&V heeft hij alvast mee. "Ik ga ervan uit dat iedereen met gezond verstand zo'n vraag zal steunen", zegt fractieleider Veli Yüksel. "Dit is geen kwestie van oppositie tegen meerderheid, ik denkt dat iedereeen voor transparantie is en wil dat dit uitgeklaard wordt."

Vlaams Belang zou liever een aparte commissie willen, zoals destijds met Optima, omdat die ook conclusies en aanbevelingen kan doen. "Er hangt een heel grote mist rond Publipart en die gaat niet opgelost worden met een gemeenteraad of interpellatie", zegt fractieleider Johan Deckmyn.

In elk geval moet Siegfried Bracke een derde van de raadsleden (17) achter zich krijgen. Aangezien de oproeping acht dagen duurt, zal de vroegste datum voor een extra zitting rond de normale gemeenteraadszitting van 20 februari vallen.

Handelsmissie naar VS geannuleerd

Delen "Het lijkt me logisch, zeker met het oog op de gemeenteraad, waar het debat sowieso zal plaatsvinden, dat ze zich ter beschikking houden"

Termont heeft al laten weten dat hij samen met Peeters beslist heeft om zondagochtend niet op missie ter vertrekken naar New York en Boston. Eerste schepen Mathias De Clercq (Open Vld), bevoegd voor Economie en Ondernemen en ook voorzitter van het Havenbedrijf Gent, vertrok wel samen met een vijftigtal bedrijfsleiders.

Samen met Voka, en met steun van Imec en Flanders Investment and Trade (FIT), trekken de bedrijfsleiders, technologische starters en onderzoekers naar de Amerikaanse oostkust om Gent op de kaart te zetten als stad voor startups. Boston en New York staan, na Silicon Valley in Californië, bovenaan de lijsten van meest innovatieve technologieregio's ter wereld.

Termont en Peeters zouden de delegatie normaal gezien vergezellen, maar beslisten omwille van Publipart om in Gent te blijven. "Het lijkt me logisch, zeker met het oog op de gemeenteraad, waar het debat sowieso zal plaatsvinden, dat ze zich ter beschikking houden", zegt Sougir daarover.