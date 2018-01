Live Open VLD uit kritiek op stijl Theo Francken: 'Verleidt extreemrechtse kiezers van Vlaams Belang'

15:12

Francken 'verleidt extreemrechtse kiezers'

Patrick Dewael (Open VLD), die in een vorige regering zelf verantwoordelijk was voor het asielbeleid van ons land. Hij noemt het een 'dirty job' die 'eelt op de ziel' kweekt. 'Er zijn geen 101 oplossingen.'

'Het sluitstuk van het asielbeleid is het terugwijzingsbeleid, en dat is het minst aangename van het hele beleid. Maar het is noodzakelijk.'

'Het zou goed zijn dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens door alle landen op dezelfde manier wordt toegepast. Daar kan uw regering initiatief in nemen.'

Dewael herinnert eraan dat hij al eerder zei: 'de stijl van Theo Francken is de onze niet'. De communicatie van Francken was not done, klinkt het. 'Zo praat men niet over de regeringsleider.

'Ik vraag me ook af waarom men, bijna lichtjes euforisch, tweet bij elke repatriëring van een gekleurde medemens.'

Dewael geeft zelf antwoord, en wijst daarbij naar de twee Kamerleden van Vlaams Belang: 'Omdat hij de kiezers van die twee mensen probeert te verleiden. Hoe ver kan je gaan in het verleiden van extreemrechtse kiezers zonder zelf van het pad af te wijken?'