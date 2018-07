Open VLD sluit zich in Schaarbeek aan bij Lijst van de Burgemeester

Open VLD'er Quentin van den Hove krijgt de dertiende plaats op de lijst.

De lijst bestond al uit DéFI, les 'Libéraux Schaerbeekois' en onafhankelijke kandidaten rond burgemeester Bernard Clerfayt. 'Met hun passie voor onderwijs en hun focus op gezond financieel beheer is Open VLD een troef. Quentin van den Hove heeft dit bewezen in de gemeenteraad en de politieraad', stelt burgemeester Clerfayt.

Open VLD-gemeenteraadslid in Schaarbeek Quentin van den Hove neemt als enige Vlaamse liberaal op de lijst de dertiende plaats in, na de uittredende schepenen. De onuitgesproken ambitie is om verkozen te worden als schepen. 'Dat zal natuurlijk afhangen van de score die we halen, want het is een heel grote lijst met heel wat verkozenen', vertelt van den Hove. 'De politiek die gevoerd wordt door de Lijst van de Burgemeester is dezelfde politiek als die van Bart Somers in Mechelen en daar kunnen we ons wel in vinden. De nadruk ligt daarbij op de stedelijke levenskwaliteit', aldus van den Hove.