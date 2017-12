Open VLD over politievrijwilligers: 'Constructief opstellen als de veiligheid verbeterd kan worden'

Tegelijkertijd gaf De Backer wel aan dat 'elke toevoeging aan het politiekorps minimaal moet voldoen aan de standaarden van ons huidig politiekorps en de standaarden die we aan de private veiligheid hebben opgelegd'. Hij reageert daarmee op het voorstel van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) om politievrijwilligers mogelijk te maken.

De Backer stelt dat Open Vld 'elk voorstel dat bijdraagt tot het beperken van overlast, en ervoor zorgt dat de politie meer aanwezig en aanspreekbaar is op het terrein en in de buurt', wil bespreken en onderzoeken. Hij vindt echter dat burgers ten alle tijden professionele en kwalitatieve veiligheid moeten genieten. 'De expertise, ervaring en kennis van burgers kunnen een pluspunt zijn, maar dan wel om het niveau van de dienstverlening te verhogen', aldus De Backer. 'Het is dus belangrijk dat we duidelijke standaarden uitwerken.'