Open Vld maakt top tien voor Antwerpse kiesstrijd compleet

Een maand geleden raakte al bekend dat strafpleiter Erica Caluwaerts de tweede plek zou krijgen, na kandidaat-burgemeester Philippe De Backer. Daarna komen huidig Onderwijsschepen Claude Marinower en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. De top tien wordt aangevuld met Axel Polis, Alexandra D'Archambeau, Tracy Enta, Carim Bouzian en Toby Fishler.

De leden van de Antwerpse afdeling bogen zich ook over het programma. De Scheldestad moet een Europese onderwijshoofdstad worden, zo klinkt het. 'Zo moet het emancipatorisch onderwijsproject Area 2020 worden uitgebreid naar andere wijken, we moeten de talenten en passies van alle kinderen ontwikkelen, ook zij die het nu moeilijk hebben', klinkt het. Ook wil men 'stadsmariniers', die 'moeilijke wijken opnieuw moeten opwaarderen, niet enkel met repressie, maar vooral nieuwe investeringen en ontwikkeling van stadsdelen'.

Rond scholen moet de luchtkwaliteit beter, en in de binnenstad moet de 'nadruk liggen op voetgangers- en fietsvriendelijkheid zonder automibilisten weg te pesten uit onze stad'. Een vervoersbedrijf moet optreden als verkeersregisseur in het Antwerpse. De Backer benadrukt ook dat de partij de 'bondgenoot is van iedere Antwerpenaar die zich houdt aan de spelregels van de samenleving die gebaseerd zijn op hoffelijkheid en respect en de principes van de liberale rechtsstaat'.