Open VLD laat de tanden zien, maar regering heeft haar wonden verbonden

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael was tijdens de plenaire zitting in de Kamer ongemeen kritisch voor staatssecretaris Theo Francken (N-VA). 'Ik vraag me ook af waarom men, bijna lichtjes euforisch, tweet bij elke repatriëring van een gekleurde medemens.' Dewael gaf zelf het antwoord: 'Omdat hij de kiezers van Vlaams Belang probeert te verleiden. Hoe ver kan je gaan in het verleiden van extreemrechtse kiezers zonder zelf van het pad af te wijken?'

