Open Vld'er Jean-Luc Vanraes neemt ontslag als OCMW-voorzitter Ukkel na juridische vragen over cumul

Er zijn vragen opgedoken rond de huidige cumul van voormalig Brussels Open Vld-minister Jean-Luc Vanraes. Vanraes was tegelijk OCMW-voorzitter in Ukkel en vicevoorzitter van het uitvoerend comité bij Finance.Brussels (GIMB), maar de statuten van de gewestelijke investeringsmaatschappij verbieden dat. Vanraes zou met de cumul 319.000 euro bruto per jaar verdienen, zo maakte RTL-TVi zaterdagavond bekend.

Zondagavond liet Vanraes weten dat hij opstapt als OCMW-voorzitter. Hij houdt wel vol dat hem niets te verwijten valt.

Vanraes verblijft momenteel in het buitenland. Volgens RTL-TVi werd de liberaal naar eigen zeggen zes maanden geleden van de problemen op de hoogte gebracht, maar heeft de raad van bestuur van de GIMB hem er nooit over aangesproken. Vanraes is intussen zowat drie jaar aan de slag bij de investeringsmaatschappij.

Eerder dit weekend nam Ukkels burgemeester Armand De Decker al ontslag, de MR-politicus die al veel eerder in opspraak kwam in Kazachgate.

De hoogte van zijn salaris - 229.000 euro bij de GIMB en 90.000 euro bij het OCMW - stelden volgens Vanraes geen probleem. Bij de GIMB gaat het immers om een privécontract, zelfs al is het een instelling van openbaar nut.

Uit het vademecum van het Brussels parlement - waar Vanraes zetelde toen hij bij de GIMB in functie trad - blijkt echter dat het wel degelijk beschouwd moet worden als een publiek mandaat. En die moeten in rekening genomen worden bij het aftoetsen aan het plafond van 150 procent van een federaal parlementair wedde.

Bekijk hier de reportage die RTL-TVi zaterdag uitzond: