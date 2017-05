Open VLD dreigt wet-Major weer open te breken

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kreeg woensdag de zegen van Europees commissaris Violeta Bulc voor het akkoord over de aangepaste wet-Major die de havenarbeid in ons land regelt.

Maar coalitiepartner Open VLD oordeelt dat de 'wet-Major light' niet volstaat en nog steeds logistieke bedrijven in de Antwerpse haven benadeelt. Het liberale Kamerlid Patricia Ceysens dient een wetsvoorstel in om het heikele dossier opnieuw open te breken. Dat voorstel wil dat e-commerce- en logistieke bedrijven in de Antwerpse haven niet langer een beroep moeten doen op logistieke havenarbeiders.

Open VLD wil daarom de wet-Major zo aanpassen dat havenarbeiders - die gelden als werknemers met een risicoberoep - enkel nog nodig zijn voor het laden en lossen van schepen. "Logistieke activiteiten zouden dan onder dezelfde reglementering en collectieve arbeidsovereenkomsten vallen als elders in het land. Zo worden bedrijven die pakjes samenstellen, sorteren en verzenden vanuit de haven niet meer benadeeld ten opzichte van andere logistieke bedrijven", aldus Ceysens.