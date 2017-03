'Op snelwegen naar Brussel één rijstrook voorbehouden voor wagens met meerdere passagiers'

Smet zou dat graag samen met de kilometerheffing ingevoerd zien, zegt hij in La Libre Belgique.

"We gaan voorstellen doen", zegt Smet. "Als Vlaanderen en Wallonië nu eens een rijstrook voorbehouden voor wagens die minstens drie passagiers vervoeren?"

Smet lanceert het idee om die voertuigen met meerdere passagiers gratis binnen te laten in Brussel, terwijl dat betalend zou zijn voor wie alleen in de auto zit. Als dan ook nog eens de federale overheid een fiscale aftrek aanbiedt voor carpoolers, zouden de gewoontes van de Belgen "op drie maanden" veranderen, meent hij. "Er zijn teveel wagens, teveel pendelaars die de stad fysiek niet meer kan opnemen", zegt Smet. "Mobiliteit is geen doel op zich, het is een middel om de levens- en luchtkwaliteit te verbeteren".