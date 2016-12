'Op de kerstmarkt van Berlijn ging ook de onschuld van Angela Merkel verloren'

Terwijl we Zwarte Piet nog aan het afschminken waren uit valse identiteitsschaamte. Terwijl we ons in een boerengat als Holsbeek druk maakten over een mini-beeldenstorm met een kerststalletje dat op last van een cultureel overstretchte groene wegkijkster moest weggenomen worden. Terwijl we hier onze traditionele kerstmarkten omdoopten in "winterpret" en "winterpaleizen" om de andersgelovigen niet voor hun overgevoelige hoofden te stoten, vermoordde een criminele religiegek in Berlijn een dozijn onschuldige burgers op de plaats waar het feest van de vrede en de verdraagzaamheid gevierd moest worden. Geen Glühwein maar bloed aan de kerstboom in de naam van Allah. Levende waanzin voor dode teksten.

Over de reacties krijg ik stilaan een déjà vu-gevoel. In onze dramademocratie wordt gewenning stilaan de voorbode van onverschilligheid. De werkelijke oorzaak, namelijk een salafistische moordpartij uit haat tegen de westerse ongelovige kafirs en de collateral damage van de migratie, worden weerom ondergesneeuwd in het debat over de politieke gevolgen van de zoveelste weerzinwekkende terreurdaad, namelijk de opmars van extreemrechts. Praatprogramma's worden overspoeld met steeds dezelfde roedel analisten en dezelfde riedels van betweterige wegkijkende intellectuelen. De vergoelijkingslobby draait telkens overuren met steeds dezelfde boodschap van gematigdheid en sentimentalisme om extreemrechts en de vermaledijde populisten niet in de kaart te spelen. Ze vergeten echter dat de ideologie van de zogenaamde "mestkevers" enkel maar kan gedijen op de mestvaalten die door de negationisten van de traditionele partijen opgehoopt worden. De jonge linkse filosoof Maarten Boudry legde onlangs nog de vinger op de stinkende wonde in de Zeno van De Morgen: "Door samenlevingsproblemen niet bij naam te noemen, uit angst om minderheden te viseren, heeft het progressieve kamp de fatale vergissing begaan om die thema's te laten monopoliseren door rechts en extreemrechts." En verder: "Als politici hun kop in het zand steken over het multiculturele drama, en alle bezorgde burgers wegzetten als racistisch klootjesvolk, dan moeten ze achteraf niet verwonderd zijn dat ze een grote, balorige middelvinger van de kiezer krijgen."

De islam kent geen godsdienstvrijheid, maar islamisten beroepen zich op diezelfde vrijheid om onze waarden en tradities onder druk te zetten en zelfs te vernietigen. Dit spanningsveld ettert voort in onze samenleving. Vrijheid is voorbij als een zogenaamde gekwetste minderheid de baas wordt. Deze vrees is de snelweg naar extreemrechts.

Onze wegkijkers werken zich nu uit de naad om aan te tonen dat Mutti Merkel niet verantwoordelijk is voor de terreurdaad op de Berlijnse kerstmarkt. Dat is ze ook niet, maar er is wel sprake van schuldig verzuim. Wie de sluizen open zet, moet de instromende vloedgolf onder controle kunnen houden. Volgens een interne mail van de politie van Düsseldorf is er een golf van seksueel geweld door migrantenjongeren in de Duitse zwembaden. Op spoorlijn Leipzig-Chemnitz kwamen er aparte compartimenten voor vrouwen om het veiligheidsgevoel te verhogen, enz... De grootste bedreiging voor onze westerse waarden is nu zelfgenoegzaamheid en verkeerd begrepen tolerantie voor lui die onze beschaving willen vernietigen. Voor psychopathische Halbstarken die vluchten in de jihad uit woede en wraak voor hun lage sociale en economische status. Zoniet "schaffen" we langzaamaan onszelf af.

IS en dito gezelligheidsverenigingen hebben de vluchtelingenstroom als hun reisbureau gebruikt en zijn uitgezworven over gans Europa. Noors anti-terreurspecialist Thomas Hegghammer beweert in "Perspectives on Terrorism" dat teruggekeerde Syriëstrijders die hier in de cel hebben gezeten de nieuwe leiders worden van de Jihad omdat de gevangenisstraffen hier doorgaans maar kort zijn. Syriëstrijder is een eufemisme voor oorlogsmisdadiger en dergelijk uitschot moet dan ook als oorlogsmisdadiger uit de maatschappij gehaald worden. Begin er dan ook aan.

Op 26 oktober ll. kreeg ik correspondentie van pater Daniel Maes uit zijn klooster in Qara in Syrië. Maes is ook hulpverlener in Aleppo. Zijn verhaal staat soms haaks op ons mededogen en onze berichtgeving uit deze stad. Uit dezelfde brief van 26.10.2016 : "De terroristen weigeren zich over te geven en de VS weigeren, nu al bijna een jaar, hun "gematigde rebellen" te scheiden van de gekende terroristengroepen en Al-Qaeda, omdat ze die hele groep terroristen in Syrië willen houden om alsnog de regering omver te werpen. Hierdoor blijven ze samen met Al-Qaeda naar hartenlust moorden en verwoesten. De acht uitgangen die voorzien zijn voor de bevolking worden door de terroristen onder vuur genomen, evenals de hulpkonvooien." Het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Ook deze lui schepen in op de vluchtelingenboot. Terwijl de multiculturele elite zich blijft uitsloven om de oorzaken van terreur bij de armoede en de discriminatie te leggen worden de ontstekers letterlijk en figuurlijk in de bommen geplaatst, en keert de zwijgende meerderheid zich tegen haar leiders.

Europeaan zijn is volgens de Nederlandse cultuurfilosoof Rob Riemen een geestesgesteldheid. Het willen verwezenlijken van een beschavingsideaal. De hoogste waarde is de menselijke vrijheid door jezelf te bevrijden van domheid, vooroordelen en angsten. Wie dit niet inziet hoort hier niet thuis. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, maar als de islam vreedzaam is, dan was Koning Herodes een kindervriend.