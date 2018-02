Op bezoek bij Dennis Praet in Genua: 'Ik ben te lang in België gebleven'

Dennis Praet woont in het aards paradijs. Volg de tunnels van Piëmont, door nevelbergen vol poedersneeuw, en je wordt verrast door het blauwe zeewater langs de Ligurische kust. Een aangenaam voorjaarszonnetje houdt de jassen in februari al op de kapstok. Twee zomers geleden verliet Dennis Praet Anderlecht voor Sampdoria Genua. Een statige villa met uitzicht op de Middellandse Zee was inbegrepen in het pakket. Praet voelt er zich thuis - het tegendeel zou verbazen. 'Wie hier woont, kan geen heimwee hebben', lacht de Leuvenaar, die zijn passie voor reizen en het goede leven graag deelt op de sociale media. Praet omschrijft zich als 'een ontdekker'. 'Heel de kustlijn heb ik uitgeplozen: van Nice, aan de Franse kant van Ligurië, tot aan Cinque Terre in het oosten. De jarenvijftighuisjes bewonderen, wandelen, een koffietje drinken in de zon. Mijn leukste reis was een trektocht door Amerika. Camper gehuurd in Los Angeles, via Palm Springs naar de Grand Canyon en dan langs Yosemite en Death Valley tot in Las Vegas. Maar qua schoonheid spant Zuid-Afrika de kroon.'

...