Oosterweel stap dichterbij: burgerbewegingen trekken klachten in

Na stRaten-generaal hebben nu ook de actiegroep Ademloos en drie individuele burgers hun klacht bij de Raad van State tegen de Oosterweelplannen ingetrokken. Dat hebben ze maandag samen bekendgemaakt op een persconferentie. De Raad van State zal zich nu niet meer moeten uitspreken over het dossier, zodat alle partijen verder kunnen werken aan de realisatie van het in maart gesloten en sindsdien verfijnde Toekomstverbond.

Met alle klachten van de baan, komt er een einde aan de juridische strijd tegen de Oosterweelverbinding. De eerste vragen om alternatieven te onderzoeken dateren al van 2005, toen actiegroep stRaten-generaal een tracé verder weg van de Antwerpse binnenstad bepleitte. Nadien kwamen Ademloos en Ringland hen vervoegen met suggesties rond onder meer luchtkwaliteit en het overkappen van de Antwerpse ring.

Omdat ze vonden dat ze te weinig gehoor kregen en dat de procedures bij het zoeken naar de beste oplossing voor mobiliteit en leefbaarheid niet correct gevolgd werden, stapten stRaten-generaal en Ademloos in 2015 samen met drie burgers -twee uit Zwijndrecht en één uit Antwerpen- naar de Raad van State. Een uitspraak werd dit najaar verwacht.

'We zullen nu nooit weten of we zouden gewonnen hebben, maar we vermoeden van wel en allicht dacht de Vlaamse regering dat ook', zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. 'Nu moeten we nog zorgen dat alles van het Toekomstverbond er ook effectief komt: het haventracé voor doorgaand verkeer, een Oosterweel-light in plaats van een Oosterweel-heavy en een modal shift. Er is nog veel werk aan de winkel.' Ademloos benadrukte maandag de inbreng van de door de Vlaamse regering aangestelde overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. "De huidige regering heeft de verdienste het initiatief te hebben genomen het conflictmodel te verlaten", zegt Wim Van Hees van Ademloos daarover.

Weyts: 'Project op kruissnelheid'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op de beslissing. 'De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden één voor één weggenomen', zegt hij. 'Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen.' Nog dit jaar zou op Linkeroever 'de schup in de grond' gaan.

'De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé', stelt minister Weyts maandag. 'We zijn onder de waterlijn blijven werken aan een draagvlak en concrete stappen vooruit.'

De project-MER (milieu-effectenrapportage) voor de Oosterweelverbinding zal nu in overleg met de burgerbewegingen worden doorlopen, waarbij nog aanpassingen worden onderzocht. Midden 2018 kan de Vlaamse regering dan over de project-MER oordelen. Intussen wordt werk gemaakt van een tweede Tijsmanstunnel en wordt de zuidelijke bypass R11bis geschrapt ten voordele van een combinatie van de noordelijke bypass A102 met een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer op de Antwerpse ring. 'Het conflictmodel is definitief ingeruild voor een samenwerkingsmodel', concludeert Weyts.