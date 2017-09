Ook volgend jaar gaat ons land meer dan 1.000 vluchtelingen hervestigen

. Het gaat vooral om Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië. Voor het eerst zullen ook vijftig vluchtelingen vanuit Libië worden overgevlogen.

Een aantal landen, waaronder België, doen al jaren aan hervestiging. Ze brengen vluchtelingen over uit de landen waar ze bescherming hebben gezocht om ze een duurzaam verblijf te geven. Het gaat om kwetsbare vluchtelingen, die na een grondige screening geselecteerd worden. België brengt dit jaar 1.150 vluchtelingen over, van wie 1.050 Syriërs die nu in Turkije, Libanon en Jordanië verblijven. De honderd anderen zijn Congolese vluchtelingen die vanuit Oeganda worden overgebracht.

Tegen 15 september moet ons land aan de Europese Commissie laten weten hoeveel vluchtelingen ons land volgend jaar wil hervestigen. Staatssecretaris Franken stelt voor om opnieuw 1.150 vluchtelingen over te nemen. Opnieuw gaat het vooral om Syriërs: zeshonderd uit Turkije (via het zogenaamde '1-voor-1'-principe uit het akkoord tussen de EU en Turkije): 350 uit Libanon en 100 uit Jordanië.

Daarnaast worden er nog vijftig Congolezen uit Oeganda overgebracht. En voor het eerst ook vluchtelingen uit Tsjaad en Niger die nu in Libië verblijven. 'Ik ben voorstander van hervestiging, een vorm van legale migratie van de meest kwetsbaren in de regio', zegt Francken. 'Asiel na illegale migratie moet stoppen. Een bootje nemen mag niet langer een toegangsticket zijn voor de EU'.