Ook Vlaams bedrijf leverde vervallen vlees aan Kosovo: 'Menselijke fout'

In augustus vorig jaar werd een levering van 20 ton vlees met etiketten van Vanlommel in beslag genomen aan de Albanees-Kosovaarse grens. Van anderhalve ton vlees was de houdbaarheidsdatum met een maand verstreken. De bestemmeling, de Kosovaarse groothandel Euro IDA, was ook al betrokken in het Veviba-schandaal.

'Opnieuw vlees uit België, en opnieuw hebben we het FAVV gewaarschuwd en de hele lading vlees vernietigd zodat het niet bij de Kosovaarse consumenten kon terechtkomen', verklaarde een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap aan de RTBF.

'Geen fraude'

De directie van Vanlommel spreekt van een menselijke fout. 'Het was een vergissing van ons. De Kosovaarse autoriteiten hebben het opgemerkt bij de grensovergang. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Dit is geen geval van fraude. De etiketten waren correct, maar het klopt dat het vlees drie weken vervallen was', aldus Johan Heylen, commercieel directeur.

Volgens hem heeft het FAVV eveneens geconcludeerd dat het een onvrijwillige fout betreft. Het agentschap weigerde aan de journalisten de conclusies te openbaren van het onderzoek dat het heeft gevoerd. 'De enige bevoegde overheid om te communiceren, is het parket of de onderzoeksrechter', zei de woordvoerder in het tv-journaal. Het parket van Antwerpen heeft nog niet gereageerd.