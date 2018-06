Ook recidivisten kunnen nu in principe na een derde van straf vrijkomen

De versoepeling komt er na herhaalde arresten van het Grondwettelijk Hof. Het Hof is van oordeel dat recidivisten dezelfde kansen moeten krijgen om voorwaardelijk vrij te komen. Het verschil tussen één derde en twee derde van de strafmaat is discriminerend en dus ongrondwettelijk, klinkt het. 'Het Hof spreekt zich telkens over individuele gevallen uit. De redenering moet echter algemeen toegepast worden', zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. 'Daarom zullen wij, net als het Openbaar Ministerie en de strafuitvoeringsrechtbanken, voortaan geen rekening meer houden met de staat van wettelijke herhaling om iemand toe te laten tot de voorwaardelijke invrijheidstelling.'

De nieuwe richtlijn betekent niet dat de gevangenispoorten automatisch openzwaaien zodra criminelen een derde van hun straf hebben uitgezeten. Voorwaardelijke vrijlating is een gunst, geen recht, waarover de strafuitvoeringsrechtbanken beslissen.

Maar justitieminister Koen Geens kondigt toch aan de strafwet te zullen aanpassen, zodat de strengere voorwaarde voor recidivisten opnieuw mogelijk wordt.