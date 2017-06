Ook PS-federatie in Charleroi kiest voor decumul mandaten

Zo'n 400 militanten kwamen zaterdag bijeen in aanloop naar het PS-congres van 2 juli. Na het losbarsten van het Samusocial-schandaal wil PS-voorzitter Elio Di Rupoimmers de PS-leden te laten stemmen over een 'volledige decumul', waardoor een mandaat als parlementslid niet langer combineerbaar zou zijn met de functie van burgemeester of schepen. Onder meer de PS-jongeren hadden daartoe opgeroepen.

De vertegenwoordigers van de lokale afdelingen, bijna 180 mensen, verkiezen de volledige decumul boven een ander voorstel waarbij de twee mandaten wel samen mogen worden uitgeoefend, maar waarbij de verloning voor het lokale mandaat vervalt. De afgevaardigden moesten hun afdelingen tussen dinsdag en vrijdagavond raadplegen. 'Een grote democratische oefening', aldus Massin.

Vrijdagavond koos de Brusselse federatie ook al voor een decumul. De Brusselse militanten kozen met 66,6 procent van de stemmen voor een integrale decumul tussen de functies van parlementslid met dat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter.

Op het einde van het congres bedankte Laurette Onkelinx, voorzitster van de Brusselse PS, de militanten voor hun massale opkomst en hun eensgezindheid om de 'ethische revolutie' die nodig is, te doen slagen.