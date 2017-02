Ook Open Vld Gent maakt vergoedingen mandatarissen bekend

Vorige week sprak Geert Versnick op Radio 1 over een maandelijks nettobedrag van 5.850 euro, wat hij zaterdag in De Tijd corrigeerde naar 6.500 euro. Uit de lijst die zijn partij bekend maakt, geeft Versnick 88.944 euro inkomsten uit mandaten en afgeleiden aan, met daarbovenop een forfaitaire vergoeding van 24.098 euro voor kosten verbonden aan het ambt van gedeputeerde.

Zoals bekend had Versnick tot eind juni 2016 ook nog een bestuurdersfunctie bij Optima Group, de holding boven de halverwege juni failliet verklaarde bank. Van 1 oktober 2014 tot 21 juni 2016 was hij ook bestuurder bij projectontwikkelaar Land Invest Group, waarvan hij voor 2015 geen aangifte deed bij het Rekenhof.

In die mandatenlijst, gepubliceerd in het Staatsblad, staat ook nog een bezoldigd mandaat bij de NV LIG. Omdat die drie geen afgeleiden zijn uit een politiek mandaat, staan die niet opgelijst in het overzicht van Open Vld Gent.

Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq, die het ambt van eerste schepen cumuleert met dat van Vlaams Volksvertegenwoordiger, geeft opgeteld een inkomen van 66.160 euro op, exclusief een forfaitaire onkostenvergoeding van ruim 24.000 die hij van het Vlaams Parlement krijgt.

De liberalen publiceren hun vergoedingen exact een week nadat sp.a en Groen dat ook deden. Dat komt omdat onder meer kandidaat-burgemeester en eerste schepen Mathias De Clercq tot zondag in het buitenland zat en de partij nettobedragen uit fiscale fiches haalde, zo is te horen.