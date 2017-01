Ook minister Marghem verzet zich tegen uitspraak Van Overtveldt

Net als collega Maggie De Block (Open Vld) zet ze zich af tegen N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die zo een verlaging "geen taboe" noemde.

Delen De accijnzen op tabak verlagen om zo de verkoop aan te zwengelen met het oog op hogere inkomsten voor de staat, is in strijd met ons engagement met de VN.

Maandag raakte bekend dat de accijnzen uit de verkoop van tabaksproducten vorig jaar liefst 151 miljoen euro minder hebben opgebracht dan de verwachte 199 miljoen euro. "Het is belangrijk dat we goed blijven opvolgen welke effecten de verschillende accijnsaanpassingen opleveren. Als het nodig is, moeten we bijsturen", zo reageerde Van Overtveldt. "Lagere tarieven mogen geen taboe zijn, zeker niet als we daarmee de inkomsten beter op peil kunnen houden."

Marghem ziet dat echter niet zitten, zo beklemtoont ze in een persbericht. "De strijd tegen tabaksverslaving is één van de doelen uit de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties", aldus de MR-minister. België schaarde zich in 2015 achter die doelstellingen. "De accijnzen op tabak verlagen om zo de verkoop aan te zwengelen met het oog op hogere inkomsten voor de staat, is in strijd met dat engagement."

Eerder op de dag had ook minister van Volksgezondheid De Block al laten verstaan dat ze niet gewonnen is voor een accijnsverlaging. "Met het oog op de volksgezondheid zien we dat niet zitten", klonk het op haar kabinet.