Ook Kamer past pensioenregels parlementsleden aan

Eerder paste het Vlaams Parlement al de regels aan.

Verkiezingen

Net als ambtenaren en werknemers zullen parlementsleden die na de verkiezingen van 2019 voor het eerst in de Kamer zetelen tot 65 jaar moeten werken voor een volledig pensioen. In 2025 schuift de pensioenleeftijd op naar 66 jaar, in 2030 naar 67 jaar.

Zij zullen dan een (al dan niet gemengde) loopbaan van 45 jaar moeten kunnen voorleggen voor een volledig pensioen. Momenteel is dat 36 jaar.

De Kamer volgt, op een detail in de overgangsbepalingen na, dezelfde regels als het Vlaams Parlement. In elk geval zal een parlementslid vanaf 2019 niet langer voor zijn zestigste verjaardag een pensioen kunnen opnemen.

'Hoogste tijd'

De discussie over de pensioenregeling voor parlementairen sleept al langer aan. Aanvankelijk werd er gezocht naar een regeling voor alle parlementen samen, maar die discussie sleepte aan. Enkele maanden geleden hakte het Vlaams Parlement op eigen houtje de knoop door. Nu volgt dus ook de Kamer.

'Het parlement vraagt inspanningen aan de bevolking, noodzakelijk om de pensioenen duurzamer te maken, en het zou natuurlijk onaanvaardbaar zijn als parlementsleden daar zelf een uitzondering op zouden vormen', zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Wij zijn ook bijzonder opgelucht dat het ei eindelijk werd gelegd want door nog langer te dralen zou de geloofwaardigheid van de politiek terecht ondermijnd worden. Het was de allerhoogste tijd om met dit dossier te landen.'