Ook Groen wil dat commissie Bestuurszaken vrijdag wordt samengeroepen

"Minister Homans startte de procedure voor de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen op basis van een rapport van Staatsveiligheid. Staatsveiligheid ontkent echter dat de moskee onderwerp was van analyse in het rapport. Op Terzake wijkt de minister niet van haar punt. Met gegevens uit een rapport van Staatsveiligheid ga je niet losjes om", zegt Van den Brandt.

Groen vraagt daarom de samenkomst van de commissie Bestuurszaken, in aanwezigheid van de Minister President Geert Bourgeois. "Bourgeois blijft stil en onder de radar, maar het is van belang dat we weten of minister Homans hier nog namens de regering spreekt", aldus Van den Brandt.

Daarnaast wil Groen ook dat het hoofd van Staatsveiligheid wordt gehoord, en dat er achter gesloten deuren inzage wordt gegeven in het bewuste rapport. "Enkel zo kunnen we inschatten of de minister gegronde redenen heeft of dat ze weer alternatieve feiten creëert", stelt Van den Brandt nog.

Eerder donderdag vroeg ook sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke om een bijeenkomst van de commissie Bestuurszaken vrijdag, om Homans te kunnen ondervragen.