Ook besmette eieren naar Frankrijk en Groot-Brittannië uitgevoerd

Het Franse ministerie van Landbouw maakte vandaag bekend dat dertien loten van met het giftige fipronil besmette eieren in juli uit Nederland zijn in Frankrijk afgeleverd. Het gaat daarbij om twee bedrijven in de departementen Vienne en Maine et Loire. Het ministerie nog niet bevestigen of de besmette producten al dan niet in de handel zijn terechtgekomen.

Ook in Groot-Brittannië zijn er besmette eieren teruggevonden, al gaat het volgens de Britse Food Standards Agency (FSA) om een betrekkelijk laag aantal: ongeveer 20.000 stuks, 0,0001 procent van het jaarlijkse aantal ingevoerde eieren. 'Het gaat om een zeer klein aantal eieren en het risico voor de volksgezondheid is zeer laag, maar we onderzoeken met hoogdringendheid de verspreiding van eieren in Groot-Brittannië,' zegt het FSA.

De voedselwaakhond werkt nauw samen met de bedrijven die eieren hebben ontvangen van de betrokken kippenboerderijen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mogelijk besmette eieren niet meer in de winkels liggen.

De FSA laat nog weten dat 85 procent van de eieren die in Groot-Brittannië worden geconsumeerd, in het land zelf worden geproduceerd. 'We hebben geen indicaties dat fipronil op een illegale manier gebruikt werd in Groot-Brittannië', klinkt het.

Ook andere landen?

De Europese Commissie meldde eerde al dat Nederland en Duitsland via het Rapid Alert System enkele updates hebben gedaan rond de uitvoer van eieren uit de betrokken bedrijven. Zo meldde Nederland de distributie van eieren naar Zweden en Zwitserland, terwijl Duitsland de distributie naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft gemeld. 'Al deze eieren zijn traceerbaar, het is nu dus aan die nationale autoriteiten om te controleren', klonk het.