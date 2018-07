Onweersbui treft Brussel: tijdlang hinder op Brussels Airport

De brandweer Vlaams-Brabant-West kreeg al een dertigtal oproepen voor ondergelopen kelders en straten terwijl ook de Brusselse brandweer overspoeld wordt door noodoproepen. Op de luchthaven Brussels Airport regende het zo hard dat er niemand meer toegelaten werd op de tarmac. Dat zorgt voor vertragingen bij de aankomende en vertrekkende vluchten.

'Sinds 17.00 uur en tot 18.45 uur hebben we alle grondoperaties stilgelegd', zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport Company. 'Dat is preventief gebeurd, gezien de felle regenbui en de blikseminslagen. Concreet betekent het dat er geen vliegtuigen konden bijgetankt worden en dat de bagage niet kon in- of uitgeladen worden. Vliegtuigen die al klaar stonden om te vertrekken, zijn wel kunnen opstijgen en aankomende vliegtuigen konden ook landen. Maar er zijn wel vertragingen voor bijvoorbeeld de vluchten waar de bagage nog moest ingeladen worden, en aangekomen passagiers hebben moeten wachten op hun bagage.'

In Brussel zelf heeft de brandweer een 100-tal noodoproepen gekregen, voornamelijk uit Ukkel, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. In de meeste gevallen gaat het om afgerukte takken, omgewaaide bomen en rioleringen die het overvloedige regenwater niet kunnen slikken waardoor kelders en straten onder water komen te staan. Nergens is evenwel sprake van gewonden, aldus de brandweer.