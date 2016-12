Ontwikkelingshulp van België naar Congo blijft doorgaan

België blijft voorlopig ontwikkelingshulp geven aan Congo. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) gezegd tijdens een Congo-debat maandagavond in Brussel. Dat schrijft MO*, dat ook het debat modereerde. De Croo zei dat hij vooral middenveldorganisaties en ngo's wil steunen in plaats van de centrale overheid.

Dat is opvallend, omdat België wel de ontwikkelingshulp aan Burundi stopzette toen president Pierre Nkurunziza in april 2015 voor een ongrondwettelijke derde termijn ging.

Naast De Croo zaten ook Congo-kenner Judith Verweijen (UGent) en Bogdan Van den Berghe van 11.11.11. in het panel. Zij geven de minister gelijk, omdat de kaarten in Congo anders liggen. 'De relatie met België ligt om historische redenen erg gevoelig. Als een ex-kolonie uitspraken doet over mensenrechten en zo, klaagt het regime in Congo al heel gauw over neo-kolonialisme en paternalisme.' Van den Berghe: 'Stop de hulp voorlopig niet. Als er geen beweging komt in het regime, dan moet het opnieuw overwogen worden.'

Op dinsdag middernacht liep normaal gezien de ambtstermijn van Congolees president Joseph Kabila af, maar hij wil niet aftreden en heeft toch een nieuwe regering gevormd. Daar zitten een aantal oppositiefiguren in bij wijze van overgangsmaatregel. De leiding is ook in handen van een oppositiefiguur, Samy Badibanga. Daarmee is niet gewacht op het resultaat van de bemiddelingspogingen van de machtige bisschoppenconferentie. Zij probeerden, door regering en de hele oppositie aan tafel te krijgen, een uitweg te vinden uit de crisis.