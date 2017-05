Ontslag vertrouweling van Macron afgewezen na verwijten over belangenvermenging

De regering van de conservatieve premier Edouard Philippe schaart zich achter de minister, die als een vertrouweling van president Emmanuel Macron geldt. Een ontslag is niet aan de orde. "De achtbaarheid van de minister staat niet ter discussie", zei regeringswoordvoerder Christophe Castaner. De regering-Philippe is nog maar één week in functie.

De rechtspopulistische Marine Le Pen verklaarde dat Ferrand moet aftreden. De conservatieve partij Les Républicains kondigde aan dat ze het parket en het financiële parket zal inschakelen. Het financiële parket verklaarde zich volgens media echter al onbevoegd.

Ferrand heeft als secretaris-generaal van La République en Marche! een beslissende stem in de uitbouw van Macrons partij.

Delicate kwestie

Het blad Le Canard enchaîné meldde woensdag dat het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne, dat vroeger door Ferrand geleid werd, in 2011 kantoorruimte huurde van Ferrands levensgezellin. Het contract was echter legaal. Daarnaast stelde Ferrand in 2014 zijn toen 23-jarige zoon enkele maanden lang tewerk als assistent in het parlement. Ook dat is niet illegaal als er daadwerkelijk gewerkt wordt.

De kwestie is evenwel delicaat voor de Franse regering, want Macron wil een wet laten stemmen om belangenconflicten in het openbare leven te vermijden. De nieuwe wet zou onder meer parlementsleden verbieden gezinsleden in dienst te nemen.