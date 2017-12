'Ontslag Francken is niet aan de orde'

'Francken werd op voorhand gewezen op dit risico (...) Hij en de ganse regering zijn verantwoordelijk voor wat zich heeft afgespeeld in Khartoem. In een democratie die naam waardig moeten daar politieke consequenties aan verbonden worden. Francken kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor', aldus De Gucht, die de bal meteen in het kamp van zijn partij Open VLD legt. 'Een liberale partij die naam waardig kan dit niet laten passeren', stelt De Gucht in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

In De Ochtend op Radio 1 stelde Karel De Gucht dat hij met die mening niet alleen staat binnen de partij, maar hij benadrukt dat het om een persoonlijke mening gaat.

In De Morgen wijzen de Verenigde Naties Francken met de vinger. 'Nee, wij weten niet wat er met de Soedanezen is gebeurd', zegt Vanessa Saenen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN. Francken had nochtans gezegd dat de VN 'vanaf dag één' betrokken waren bij hun repatriëring, klinkt het.

Francken: 'Hij weet niet wie ik ben'

Francken reageerde op Facebook op de column van De Gucht:

Al sinds dag 1 gebruikt Karel De Gucht zijn column in Het Laatste Nieuws om me aan te vallen, altijd op de man, altijd... Geplaatst door Theo Francken op donderdag 21 december 2017

Francken schreef gisteren nog op zijn blog over de discussie naar aanleiding van de getuigenissen over foltering van migranten die vanuit Brussel naar Soedan zijn teruggestuurd. Ook in het parlement werd fel gediscussieerd over het dossier.

De Croo: 'Ontslag niet aan de orde'

"De verhalen die we horen over de manier waarom de migranten worden behandeld in Soedan, zijn erg serieus. Maar er moet eerst een onafhankelijk onderzoek komen, bij voorkeur met internationale organisaties als de VN, om te zien of ze bevestigd worden of niet. Dan pas kunnen we de feiten beoordelen", vindt De Croo. Een ontslag van Francken is nu "absoluut niet aan de orde".

Eenzelfde boodschap bij CD&V-vicepremier Kris Peeters. "Laat ons de discussie over verantwoordelijkheden voeren wanneer we weten wat er aan de hand is. Ik ga geen collega's vragen om ontslag te nemen, dat is totaal niet aan mij. Dat is mogelijks aan de premier, maar ik denk dat dit hier nu niet aan de orde is."

Francken zelf wilde voor aanvang van de ministerraad niet veel kwijt over de kwestie. Hij hield het bij de orde van de dag en zei dat de regering nu verderwerkt. De staatssecretaris kwam donderdag in de Kamer zwaar onder vuur te liggen van oppositie, meerderheid en premier Charles Michel, na getuigenissen over folterpraktijken op Soedanese migranten die uit ons land waren uitgewezen.

De repatriëringen kwamen er na een identificatiemissie van Soedanese ambtenaren in ons land, in opdracht van Francken. Michel besliste om de repatriëringen naar Soedan meteen op te schorten tot er meer duidelijkheid is, zeer tegen de zin van Francken die op VTM Nieuws liet verstaan dat die beslissing onzin was omdat er tot eind januari sowieso geen uitwijzingen waren gepland. De N-VA-staatssecretaris heeft de premier intussen zijn excuses aangeboden. Daarmee lijkt de kous voorlopig af.

Groen: 'Francken heeft gelogen over contacten met de VN'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft gelogen over contacten met de Verenigde Naties over de repatriëringen naar Soedan. Dat zegt Groen-fractieleider in de Kamer Wouter De Vriendt. "Francken heeft heel wat uit te leggen", vindt hij.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) van de Verenigde Naties en het VN-agentschap IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) ontkennen vrijdag in De Morgen dat ze door het kabinet-Francken betrokken zijn in de repatriëring van Soedanezen uit ons land. De N-VA-staatssecretaris had nochtans verzekerd dat de VN "vanaf dag één" betrokken zijn. De VN zeggen wel dat ze ons land in september al hadden gewaarschuwd over de situatie in Soedan. "Francken heeft heel wat uit te leggen", vindt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. "Hij loog over contacten met de VN, en trok zich in zijn gekende stijl niets van die waarschuwingen aan."

Los daarvan stelt De Vriendt zich ook vragen bij de aanpak van Francken. "Na een onafhankelijke ngo bevestigen nu ook de VN dat zijn aanpak niet spoort met de mensenrechten. Als dit allemaal klopt, is dit een groot politiek probleem." Groen verwacht dat coalitie partners Open Vld en CD&V nu meer doen dan "wat tegenpruttelen en uiteindelijk toch op de groene knop duwen", besluit De Vriendt.