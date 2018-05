'Ontrouw is geen kwestie van seks, maar van verlangen'

De in Antwerpen geboren Esther Perel is een van de populairste relatietherapeutes van de Verenigde Staten. Haar boeken zijn bestsellers, meer dan 21 miljoen mensen hebben haar Ted-talks bekeken en meer dan 40 miljoen haar podcasts beluisterd. 'Anno 2018 willen we van een relatie dezelfde dingen die we er altijd van verwacht hebben: een familie, economische steun en een zekere sociale status', zegt Perel. 'Tegelijkertijd zijn we romantischer geworden. Een partner moet een minnaar, een vertrouweling en een beste vriend zijn. Daar is nog een derde aspect bij gekomen. Door het huwelijk moeten we onszelf kunnen vervolmaken. Onze partner moet onze zielsverwant zijn, onze one and only.'

...