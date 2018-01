Ontploffing Paardenmarkt: koning Filip en premier Michel gaan ter plaatse

Koning Filip gaat dinsdagmiddag naar de Paardenmarkt in Antwerpen na een zware explosie die zeven huizen beschadigde. Dat is van een woordvoerster van het Paleis vernomen. De koning zou rond 13.30 uur op de plaats van de ramp aankomen, zei de woordvoerster aan Belga. Hij wordt vergezeld door premier Charles Michel.

De hulpdiensten zijn ondertussen op zoek naar mogelijke andere slachtoffers onder het puin van de ingestorte gebouwen.

De explosie heeft voorlopig het leven gekost aan twee personen. Eén slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd, naast vijf zwaar- en acht lichtgewonden. De ingestorte gebouwen zijn appartementsgebouwen. Bij één ervan was op de benedenverdieping ook een pizzeria gevestigd.

In de loop van maandageavond werden zeven mensen levend van onder het puin gehaald. Het helpen van de slachtoffers in het puin werd bemoeilijkt door de ravage en het instortingsgevaar.

De lokale politie zocht dinsdagochtend nog naar twee personen. 'Van hen vernamen we niets', zei politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Ondertussen zijn twee dodelijke slachtoffers gevonden. De lichamen zijn vanonder het puin gehaald, maar nog niet geïdentificeerd. Het is dan ook nog niet zeker of het om de twee nog vermiste personen gaat. Voorlopig zetten de hulpdiensten hun werkzaamheden nog verder.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft dinsdagochtend op Twitter zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. 'Zoals deze nacht gevreesd, zijn de laatste twee slachtoffers niet levend van onder het puin gehaald na doorgedreven zoekwerk van onze hulpdiensten', zegt hij. 'In naam van alle Antwerpenaren wens ik mijn medeleven te betuigen aan hun familie en naasten.'

In een bijkomende reactie aan Belga laat hij ook nog weten 'erg onder de indruk' te zijn van de solidariteit die na het incident ontstaan is onder omwonenden.

'Ik ben erg onder de indruk van de spontane boodschappen van talrijke omwonenden, onder wie vele studenten, die meteen op sociale media steun en onderdak aanboden', aldus De Wever. 'Die solidariteit laat zien hoe hecht onze stad is in tijden van nood. Dat verdient ons respect.'

Op Twitter had De Wever maandagavond ook al woorden van steun voor de slachtoffers. 'Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing', tweette hij. 'Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen.' De Wever was later op de avond ter plaatse.

Een van de panden is 'totaal verloren', de omvang van de schade aan de andere gebouwen is nog niet duidelijk. Hoe groot de schade is, is goed te zien in het volgende gifje.

Oorzaak

Het Antwerpse parket is ingelicht over de explosie, maar heeft de oorzaak nog niet kunnen laten onderzoeken. Op Twitter meldde de lokale politie dat het niet om een terroristische actie gaat.

'We geven prioriteit aan de reddingswerkzaamheden, maar sowieso is de situatie nog te gevaarlijk', zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. 'Pas wanneer het puin voldoende stabiel is, zullen onder meer een branddeskundige en het labo vaststellingen kunnen doen. Momenteel houden we nog verschillende pistes open.'

De Antwerpse brandweer bevestigt dat er mensen van het parket aanwezig zijn om erop toe te zien dat alles procedureel correct verloopt, maar dat de vaststellingen pas later kunnen gebeuren.

Perimeter

De bewoners die binnen de veiligheidszone wonen die werd ingesteld na de ontploffing mochten rond 2 uur opnieuw in hun woningen.

De betrokken bewoners moesten zich aanbieden bij de inspecteurs die de perimeter bemannen, waarna ze naar hun woning werden begeleid. 'Voor de bewoners van de panden 97 tot 103A, die zwaar beschadigd zijn, wordt voor opvang gezorgd', luidt het.

Op Twitter werden onder de hashtag #paardenmarkt volop logeerkamers of banken aangeboden aan omwonenden die door de afzetting van straten hun huis niet in konden.