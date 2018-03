Ongeval met Belgische bus in Duitsland: chauffeur omgekomen en vier zwaargewonden

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in Aschaffenburg, in de deelstaat Beieren. Volgens de brandweer van Aschaffenburg waren 49 mensen aan boord, waaronder 14 kinderen. De bus kwam in aanrijding met een vrachtwagen. Daarbij kwam de busbestuurder om het leven. Achttien mensen raakten gewond, waarvan vier personen er ernstig aan toe zijn. Het gaat om een bus van de Belgische maatschappij Linden Cars uit Rotselaar. Die bevestigt het ongeval.