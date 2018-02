Onderzoeksteam naar Bende van Nijvel wordt uitgebreid tot dertig speurders

Na onthullingen over de mogelijke betrokkenheid van een gewezen rijkswachter, Christian Bonkoffsky, is het onderzoek naar de Bende van Nijvel in een nieuwe stroomversnelling geraakt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf dinsdag een stand van zaken, al ging hij niet in op de concrete inhoud van het onderzoek, om het geheim ervan niet te schenden.

De voorbije maanden kregen de speurders achthonderd nieuwe tips binnen. Daarvan zijn er 470 bruikbaar voor verder onderzoek, zei Geens. Bepaalde tips wijzen opnieuw in de richting van gewezen rijkswachters. Verschillende parlementsleden zijn vragende partij voor een historisch onderzoek naar het Bende-onderzoek. Minister Geens is zelf 'gevoelig' voor die vraag, maar heeft gemerkt dat de magistraten hun onderzoek niet graag doorkruist zien door zo'n parallel onderzoek.

Net voor Kerstmis heeft de regering een wetsontwerp op de spijtoptanten goedgekeurd. De minister hoopt dat de Kamer daarover nog voor de grote vakantie kan stemmen. Ook rond hulp aan de slachtoffers is er een wetsontwerp in voorbereiding, waarvan Geens eveneens hoopt dat de Kamer het voor het zomerreces kan goedkeuren.