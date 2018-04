Onderzoeksjournalistiek Knack wordt beloond

Knack-redacteur Kristof Clerix en journalist bij zakenkrant De Tijd Lars Bové zijn door de Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) bekroond voor hun werk in het internationale onderzoeksproject Paradise Papers. Ook de Nederlandse kranten Trouw en Het Financieele Dagblad delen in dezelfde prijs, 'De Loep voor opsporende onderzoeksjournalistiek.'

Clerix en Bové maken delen uit van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dat samenwerkingsverband tussen 380 journalisten uit 67 landen legde vorig jaar de werking van belastingparadijzen en fiscale offshoreconstructies bloot aan de hand van gelekte documenten van de Panamese juridische dienstverlener Mossack Fonseca, dat sindsdien noodgedwongen de boeken heeft neergelegd.

Het gegevenslek van 13,4 miljoen documenten legt de banden bloot tussen Rusland en de Amerikaanse minister van handel Wilbur Ross. Het onthult ook de geheime activiteiten van Canadees premier Justin Trudeaus fondsenwerver en de offshore-belangen van de Britse Queen en meer dan 120 politici wereldwijd.

De jury sprak van 'waanzinnig belangrijk onderzoek dat laat zien hoe het werkt met de belastingparadijzen.' In de gelekte documenten kwam onder anderen België's rijkste familie de Spoelberch voor, een van de drie belangrijke familiale aandeelhouders van brouwersconcern AB Inbev.

De Loep is 'een eerbetoon aan het beste werk in de Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek'. De prijs heeft daarnaast als doel 'de professionaliteit van de onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen te bevorderen'