Onderzoekscommissie verdeeld over verschijning Stéphane Moreau

Moreau bevestigde vrijdag eindelijk hoeveel hij verdiende als gedelegeerd bestuurder van Nethys. "Dat hij dat weigerde bekend te maken leidde tot frustraties", zei Jean-Luc Crucke (MR), die toevoegde dat het bedrag (in 2015 zo'n 900.000 euro bruto per jaar) onaanvaardbaar hoog is.

Tegelijk was Crucke tevreden dat het na de loonkwestie ook over het industriële project van Nethys kon gaan. "We konden eindelijk spreken met iemand die beslist in de groep, en het is een intelligente man. (...) Dit is iemand die verantwoordelijkheid neemt en een strategie uitvoert, terwijl de andere drie (de bestuurders André Gilles, Georges Pire en Dominique Drion, red.) hun vergoeding beschermden."

In de ogen van Crucke werd duidelijk dat de beslissing over de rol van de sectorcomités en de lonen genomen werden door de raad van bestuur en in het bijzonder door Publifin-voorzitter André Gilles.

Op het einde van de dagen kwamen de disfuncties bij de sectorcomités aan bod, maar duidelijke antwoorden bleven uit. Volgens Moreau is het zelfs mogelijk dat de schuldigen nooit gevonden worden. Hij zei dat de sectorcomités werden opgericht zodat meer publieke mandatarissen konden leren over de dossiers waarvan de industriële uitvoering niet door de intercommunale gebeurde. "Ik begrijp dat het voor jullie moeilijk is om te bepalen of de sectorcomités de directie moesten verwittigen of omgekeerd (over hun slechte functioneren, red.). Het is een reeks van spijtige misverstanden, in onduidelijke omstandigheden, en een van de eerste slachtoffers ben ik", aldus Moreau aan de parlementsleden.

De onderzoekscommissie hoort maandag de voorzitters van de sectorcomités.