Onderzoekscommissie Samusocial vraagt verlenging mandaat

De commissie moest eind september klaar zijn met haar aanbevelingen, maar maandag bleek na afloop van het bureau van de onderzoekscommissie dat de hoorzittingen wellicht nog tot midden oktober zullen duren. Ook is het nog wachten op het rapport van de inspectie van Financiën.

Maandag werd de agenda van de hoorzittingen bevestigd: dinsdag bijten de ministers die vorige legislatuur bevoegd waren voor Bijstand aan Personen binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) - om 8.30 uur de spits af. Vrijdag is het om 8.30 uur de beurt aan de huidige ministers: Pascal Smet (sp.a) en Céline Fremault (cdH). Maandagnamiddag komen dan minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) langs.

Het is de bedoeling dat er nadien nog mensen gehoord worden. De fracties kunnen laten weten wie ze nog zeker willen horen, maar commissievoorzitter Stefan Cornelis gaf maandag aan dat het de bedoeling is om midden oktober de hoorzittingen af te ronden. Het kan gaan om bijkomende mensen van Samusocial, van de administratie of politici, is te horen. Vrijdag beslist de commissie wie er nog uitgenodigd wordt.

De onderzoekscommissie wacht ook nog op een rapport van de Inspectie van Financiën over Samusocial, dat door de federale regering gevraagd is. Het verslag slaat zowel op de Brusselse als de federale subsidies aan de daklozenorganisatie.

De commissie hoopt tegen de herfstvakantie een tussentijds verslag klaar te hebben. Het definitieve verslag moet tegen het einde van het jaar klaar zijn. Maar daarvoor dient dus het mandaat van de onderzoekscommissie, dat eind september afloopt, met drie maanden verlengd te worden.

Maandag krijgt het bureau van het Brussels Parlement alvast de vraag om die verlenging bij de eerste plenaire vergadering te agenderen.