Onderzoekscommissie aanslagen hoopt woensdag te landen

De onderzoekscommissie schaafde dinsdag nog een hele tijd aan de laatste hoofdstukken rond de Belgische veiligheidsarchitectuur, veruit het meest omvangrijke luik waar al sinds september aan gewerkt wordt. Tot de finish gaan bleek nog iets te hoog gegrepen.

Laatste loodjes gingen onder meer nog over de rol van DJSOC, de dienst bij de federale gerechtelijke politie die werkt op terrorisme en zware en georganiseerde misdaad, aldus verschillende betrokkenen. Naar verluidt zou de PS die zo veel mogelijk willen laten opgaan in de regionale diensten van de federale gerechtelijke politie, terwijl andere partijen in meer of mindere mate een centrale dienst willen behouden.

DJSOC lag de voorbije maanden meermaals onder vuur in de commissie, ook bij het getouwtrek rond de verbindingsofficier van de politie in Turkije. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had die laatste te weinig gedaan met informatie over de arrestatie aan de Syrische grens van een van de latere zelfmoordterroristen. Al snel bleek echter dat DJSOC in Brussel net zo goed erg passief omsprong met de aangeleverde info.

Ander heikel punt dat dinsdag nog opspeelde, was dat rond informatiedeling op nationaal niveau. Commissievoorzitter Patrick Dewael sprak zich eerder al uit voor meer structureel operationeel overleg op federaal niveau over concrete zaken tussen alle mogelijke inlichtingen- en veiligheidsdiensten, naar analogie met de 'local task forces'. Naar verluidt was het dinsdag vooral nog een "structurendiscussie" die intussen wel is uitgeklaard.

Voorts zou volgens één bron ook de publieke uithaal van Jambon naar de verbindingsofficier nog kort opnieuw aangesneden zijn, net als de aanwezigheid van N-VA-voorzitter Bart De Wever op de veelbesproken vergadering met Jambon en de politietop daags na de aanslagen. Maar andere commissieleden beschouwen die discussie al langer als afgesloten.

Opvallend is tot slot dat de onderzoekscommissie nog niets zal zeggen over de specifieke 'cases' die ze de voorbije maanden onder de loep nam. Een groot stuk van het onderzoekswerk was immers opgebouwd rond enkele protagonisten: de broers Abdeslam, de broers El Bakraoui en Oussama Atar. Maar conclusies daarover volgen pas later, aangezien de commissie eerst het laatste luik rond radicalisme nog wil afwerken.

Bedoeling is om daar nog voor de zomer mee te landen. Eerder werkte de onderzoekscommissie al conclusies en aanbevelingen uit rond de hulpverlening en de begeleiding van de slachtoffers van 22 maart.