Onderzoekers pleiten voor hogere drankprijzen, niet voor hogere minimumleeftijd

Negen jaar geleden werd alle alcohol verboden voor wie nog geen zestien jaar is, en mag enkel wie meerderjarig is nog sterke drank consumeren. Welk effect heeft het instellen van die minimumleeftijd gehad op het alcoholgebruik? Een groep van Gentse en Luikse onderzoekers kreeg 200.000 euro van de federale overheid om zich over die vraag te buigen. Het resultaat is een lijst van meer dan twintig beleidsaanbevelingen die De Morgen kon inkijken.

De eerste aanbeveling is opmerkelijk. Want terwijl verslavingsexperts keer op keer hameren op het verder optrekken van de bestaande leeftijdsgrens, vinden de onderzoekers dat geen prioriteit. 'Er zijn veel maatregelen nodig die elk op zich niet volstaan om het drinkgedrag in België te veranderen', zegt de groep. Niet alleen wetgeving, maar ook preventie en handhaving. 'Evenals de prijs. Uit ons onderzoek blijkt dat het verhogen daarvan een veel groter effect op het alcoholgebruik heeft dan het verhogen van een leeftijdsgrens.'