Onderzoek naar mogelijke sociale fraude richt zich ook op filmfestival in Bergen

Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure donderdag.

Het onderzoek richt zich vooral op afgevaardigd bestuurder André Ceuterick, die als vrijwilliger aan de slag is voor Fifa, maar in feite verantwoordelijk is voor de afdeling cinema van de provincie.

'De inspectie gaat na of het personeel van de provincie geen andere opdrachten uitvoerde dan degene waarvoor ze aangeworven is', zegt een bron in de kranten. 'Als het onderzoek positief is, wil dat zeggen dat er sprake is van fictieve tewerkstelling en verdoken subsidies.'

Dinsdagavond werd de editie 2018 van het filmfestival nog geannuleerd. De raad van bestuur, die voorgezeten wordt door burgemeester van Bergen Elio Di Rupo, legde uit dat het 'fysiek onmogelijk geworden was om het in een vijftigtal dagen in optimale omstandigheden te organiseren'. Ceuterick was anoniem beschuldigd van stalking, maar daarvoor werden geen bewijzen gevonden.