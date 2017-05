Onderzoek naar gesjoemel met pensioenkas Kamer

De twee medewerkers waren zogezegd lid van de raad van bestuur van vzw Pensioenkas, dat de pen­sioenen van Kamerleden beheert. Maar die raad komt al jaren niet meer samen, en bovendien is een van de twee al met pensioen sinds 2011. Toch bleef ook hij maandelijks geld krijgen. V

olgens de oorspronkelijke overeenkomst zou die vergoeding zelfs na hun dood doorlopen en naar hun echtgenotes gaan. "De bal is eind vorig jaar aan het rollen gegaan nadat een andere medewerker van de Kamer had gemeld dat er mogelijk wanbeheer was bij de Pensioenkas", zegt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck, die de zaak samen met haar collega Johan Klaps (N-VA) heeft onderzocht.

Als de bedragen kloppen, zouden de twee over een periode van 18 jaar elk ongeveer 100.000 euro extra hebben opgestreken. Kamervoorzitter Siegfried Bracke stuurde het Brusselse parket nu een brief om de zaak aan te kaarten.