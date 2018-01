Onderzoek gestart naar 'islamvijandige' Brusselse hoofdinspecteur

Het gaat om V.H., een hoofdinspecteur die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het openbaar vervoer in de gemeenten Molenbeek, Jette, Ganshoren en Koekelberg. De aanleiding is een reeks duidelijk islamvijandige en gewelddadige berichten die hij de afgelopen jaren op zijn Facebook-pagina heeft geplaatst.

In een collage gebaseerd op een Decathlon-reclame worden bijvoorbeeld, onder het motto 'Spéciale migration', kogelhulzen afgebeeld. V.H. postte eind 2016 ook een bijzonder gruwelijk filmpje van een aanslag die toont 'wat er gebeurt met de vijanden van Israël'.

Volgens bronnen binnen de zone Brussel-West is het onderzoek naar V.H. nog maar net opgestart. Tot een schorsing kwam het voorlopig niet.

Jef Van Damme, SP.A-fractieleider in het Brusselse parlement en in Molenbeek, noemt dat onaanvaardbaar. 'Dat een leidinggevende binnen de politie zo openlijk zijn afkeer voor een bepaalde bevolkingsgroep laat blijken, kan absoluut niet door de beugel. Ik begrijp niet dat de korpsleiding hem niet onmiddellijk heeft geschorst.'