Onderwijspsycholoog Wim Van den Broeck: 'Buitengewoon onderwijs mag niet verdwijnen'

Waarom is er zo weinig aandacht voor de meerwaarde van kinderen met 'gemengde vermogens' in eenzelfde klas? (Geert Declerck, Hombeek)

Wim Van den Broeck: Het klopt zeker dat kinderen met verschillende vermogens een meerwaarde zijn in het gewone onderwijs. Ze maken andere leerlingen én leerkrachten gevoelig voor anders-zijn en zo ontstaat er meer begrip en tolerantie. Voor sommige leerlingen met een beperking werkt dat heel goed, maar helaas niet voor iedereen. De discussies over het M-decreet zijn vaak dogmatisch: er zijn hevige voorstanders van inclusie, vaak op ideologische gronden, en rabiate tegenstanders, die vooral praktische bezwaren aanhalen. Maar het is natuurlijk geen zwart-witverhaal.

