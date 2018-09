Onderwijsnetten reageren gemengd op akkoord over inschrijvingsrecht

De Vlaamse regering bereikte vrijdag een akkoord over de inschrijvingen in de scholen. Secundaire scholen met een capaciteitsprobleem moeten vanaf volgend jaar verplicht gebruik maken van een digitaal centraal aanmeldingssysteem en er komt ook één inschrijvingsdatum.

Positief

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen spreekt in een reactie van 'globaal bekeken een goed akkoord waarbij de grootste knelpunten rond inschrijvingen worden aangepakt'. 'De nieuwe regels verhogen de transparantie, verminderen de planlast en vergroten de vrije schoolkeuze. Voor ons is de eindbalans dus positief', zegt directeur-generaal Lieven Boeve.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dat ouders opnieuw van een grotere vrijheid kunnen genieten bij de keuze van de school voor hun kinderen.

De organisatie juicht ook toe dat de nieuwe regelgeving komaf maakt met de planlast voor scholen die geen capaciteitsproblemen hebben. 'De afgesproken tijdslijn voor aanmeldende basisscholen en alle secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel zorgt voor meer transparantie voor alle betrokkenen en neemt de inschrijvingsdruk weg', zo klinkt het. Ook wordt toegejuicht dat de dubbele inschrijvingen tot het verleden moeten behoren.

Dubbele contingentering

Voorts noemt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het 'verrassend' dat er in het basisonderwijs wordt vastgehouden aan het systeem van de zogenaamde dubbele contingentering, dat scholen oplegt plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen. In het secundair onderwijs wordt die regeling immers wel afgeschaft. 'Dat beperkt niet alleen de vrije schoolkeuze, het houdt het aanmeldingssysteem minder transparant en nodeloos complex.'

GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreurt dat de Vlaamse regering in het secundair onderwijs de dubbele contingentering afschaft. Op die manier wordt een goede sociale mix op scholen niet meer gegarandeerd, zo klinkt het in een reactie.

Sociale mix

Scholen kunnen wel zelf beslissen om tot 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen. 'Het nastreven van een sociale mix wordt hiermee een vrije keuze van de scholen', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. 'Een loting biedt geen enkele garantie op een goede sociale mix'.

Het garanderen van die sociale mix was volgens GO! nochtans het belangrijkste aspect van het inschrijvingsdecreet, niet het oplossen van het capaciteitsprobleem in sommige scholen. 'Om capaciteitsproblemen op te lossen heb je plaats en middelen nodig, geen inschrijvingssysteem', luidt het. 'Zonder extra capaciteit is de vrije schoolkeuze niet gegarandeerd.'

Daarnaast vindt GO! het ook jammer dat de Vlaamse regering geen werkt maakt van een centraal inschrijvingssysteem voor heel Vlaanderen. 'Op die manier wordt de last van de overheid naar de scholen verschoven.'

GO! toont zich wel tevreden met de invoering van één enkele inschrijvingsdatum, waarmee onder meer het probleem van de dubbele inschrijvingen vermeden kan worden.