Onderwijshervorming: 'N-VA gedraagt zich als kind dat niet wil gaan slapen'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil 'op heel korte termijn duidelijkheid verschaffen' over de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de zogeheten 'matrix'. Dat heeft de CD&V-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Caroline Gennez (sp.a) en Elisabeth Meuleman (Groen).

De Vlaamse regering slaagde er vlak voor Kerstmis niet in een akkoord te bereiken over de geplande reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De kern van de Vlaamse regering boog zich afgelopen maandag opnieuw over het dossier en vrijdag ligt het opnieuw op de tafel van de voltallige ministerraad.

Oppositiepartijen Groen en sp.a hekelen het uitblijven van een akkoord en vrezen dat de vooropgestelde timing van 1 september 2018 niet gehaald zal worden. Beide partijen wijzen daarbij vooral coalitiepartner N-VA met de vinger. Die partij zou de hervorming vertragen en blokkeren. Zo liet de partij eerder al verstaan dat men 'zich niet mag blindstaren op 1 september 2018'.

Meuleman: 'De N-VA gedraagt zich als een kind dat alle truuken van de foor gebruikt om niet te moeten gaan slapen. Ze vragen een glas water, moeten nog eens pipi doen, en dat blijft zo duren... Het wordt tijd dat de mama zegt: 'En nu ga je je bed in en je komt er niet meer uit''.

N-VA-onderwijsexpert Koen Daniëls pikt in op die beeldspraak. 'Het gebeurt ook dat een vader zijn kind toch in bed steekt en dan een uur later geween hoort omdat het in bed heeft geplast. En dan denkt die ouder: 'Had ik maar even iets langer nagedacht toen hij vroeg om naar toilet te gaan'.' Volgens Daniëls moet er vooral 'duidelijkheid' komen voor ouders en leerlingen. En dan is het volgens hem bijvoorbeeld nodig dat de naam van de richting Grieks-Latijn blijft en niet Klassieke Talen wordt.

Minister Crevits van haar kant hoopt 'op heel korte termijn duidelijkheid te kunnen verschaffen'. De CD&V-minister wijst erop dat ze meer dan 50 adviezen heeft gekregen over de hervorming en dat het tijd vraagt om al die adviezen nauwkeurig te lezen en te kijken op welke manier er moet mee omgegaan worden. Verder wijst Crevits er ook op dat er intussen 57 van de 71 maatregelen uit het masterplan onderwijs in uitvoering zijn.