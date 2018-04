Onderwijsfilosoof Michael Merry: 'Islamitische scholen zijn een dam tegen radicalisering'

Michael Merry, die onder meer in Leuven heeft gestudeerd, doceert al meer dan tien jaar onderwijsethiek en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam - hij doet dat alternerend in het Engels en het Nederlands, dat hij perfect beheerst. Hij is de auteur van verschillende standaardwerken, onder meer over islamitisch onderwijs in westerse maatschappijen en over de wisselwerking tussen gelijkheid, burgerschap en segregatie. In een scherp opiniestuk in De Morgen fileerde hij onlangs de Vlaamse inschrijvingsdiscussie. Leidt een betere sociale mix op school werkelijk tot gelijkere onderwijskansen en meer burgerzin bij tieners? Samengebald was Merry's antwoord op die vraag: 'Nee, dat is wishful thinking.'

...