1. U noemde de uitspraken van minister Crevits op Twitter een 'bliksemafleider'. Waarom?

Er bestaat inderdaad een grote kloof tussen de leerprestaties van allochtonen en die van autochtonen. Dat zal niemand ontkennen, maar de belangrijkste reden daarvoor is absoluut niet de taal die leerlingen thuis spreken of de betrokkenheid van hun ouders bij het onderwijs. Het is simplistisch en wrang van Crevits om zoiets te beweren.

...