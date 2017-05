Ondervoorzitter jong N-VA neemt ontslag na rel over cartoon

Vandersnickt kwam in opspraak toen hij deze week een cartoon publiceerde op Facebook waarin een executie en een verkrachting werd afgebeeld. Daarin viseerde hij twee leden van de jongerenbeweging Comac die Staatssecretaris Theo Francken de toegang voor een lezing in Gent hadden ontzegd.

Naomi Stocker, een van de twee Comac-studenten, had deze week klacht ingediend bij de politie omwille van de kwetsende cartoon. Bovendien kaartte de zaak aan bij de radicaliseringsagent van Dendermonde - de woonplaats van Vandersnickt.

Vandersnickt stapt op uit eigen beweging, zo klinkt het bij Jong N-Va. "We respecteren en begrijpen de beslissing van Dylan. Hij vond dat hij niet langer kon functioneren binnen het Dagelijkse Bestuur van Jong N-VA", aldus Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman in een persbericht. "Wij betreuren zijn Facebookpost, die was respectloos en tegengesteld aan de waarden die wij als Jong N-VA willen uitdragen. Op die manier wensen wij niet aan politiek te doen."

Dylan beseft ook zelf dat zijn communicatie misplaatst was en excuseerde zich daarvoor al bij iedereen die erdoor gekwetst werd. Het siert Dylan dat hij zijn ontslag aanbiedt om te vermijden dat dit de beeldvorming over Jong N-VA zou bepalen", zegt Roggeman. Opvallend is verder dat de communicatie hierover vooral vanuit extreemlinkse hoek wordt georkestreerd door dezelfde mensen die het vrije debat met Theo Francken aan de VUB hebben verhinderd", besluit de voorzitter van Jong N-VA.

Lees ook: Jong N-VA tikt ondervoorzitter op de vingers: 'Dit is niet de manier waarop wij aan politiek willen doen'