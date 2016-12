Ondernemersvertrouwen in Michel I op laag pitje

'Bijna niemand ziet de regering vallen, maar slechts 22 procent denkt dat ze een nieuw elan vindt in 2017', zegt Hans Maertens van Voka in De Morgen en Het Laatste Nieuws. '71 procent ziet Michel I niet meer in staat om tussen nu en de verkiezingen nog grote knopen door te hakken. Dat gaat dan vooral om de verlaging van de vennootschapsbelasting, maar ook de hervorming van de gezondheidszorg en het afwerken van de werven rond werkbaar werk en concurrentiekracht. Het enige wat ondernemers tot nu toe concreet op het terrein hebben gezien is de taxshift en de pensioenhervorming.'

De ondernemers maken zich ook zorgen over de invloed van de politieke instabiliteit in de Europese Unie op de economie. '57 procent van de ondervraagden vreest dat het anti-Europese sentiment bij veel verkiezingen zal zorgen voor een forse opflakkering van de euro- en schuldencrisis', aldus Maertens. 'Dat is zeer opmerkelijk, gezien België en ook onze ondernemers altijd zeer pro-EU zijn geweest. Ook de afwikkeling van de Brexit ziet 56 procent als een bron van chaos. Maar 4 op de 10 rekenen op constructieve onderhandelingen met het oog op een verregaand handelsakkoord.'

Daarnaast vreest een derde van de ondernemers voor een groot verkeersinfarct in 2017, waarbij het verkeer op zowat alle belangrijke wegen een volle dag stilstaat. Daarnaast vreest 32 procent voor een grote herstructurering in België volgend jaar; 29 procent vreest een nieuwe terreuraanslag.'